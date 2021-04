Idoso morre em acidente de trator num caminho público em Vinhais

Glória Lopes Hoje às 16:43 Facebook

Um homem, com 72 anos, morreu na manhã desta segunda-feira na sequência de um acidente com um trator agrícola em Agrochão, no concelho de Vinhais.

Uma fonte do comando da GNR em Bragança indicou que o trator se despistou num caminho público naquela localidade.

Ainda não está colocada de parte a hipótese de que antes do acidente, a vítima tenha sofrido alguma doença súbita.

O homem foi socorrido no lugar onde o acidente teve lugar, mas não resistiu e o óbito foi declarado.

Esta foi a segunda vítima mortal em acidentes com tratores agrícolas no distrito de Bragança em menos de duas semanas. O primeiro ocorreu no concelho de Alfândega da Fé. No mesmo período registou-se ainda outro acidente, em Vimioso, mas com um ferido ligeiro.