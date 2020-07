Incêndios em Vila Flor e Vinhais envolvem mais de 200 bombeiros

Glória Lopes Hoje às 19:05 Facebook

Dois incêndios de grande dimensão nos concelhos de Vila Flor e Vinhais mobilizam esta tarde de sábado mais de 200 bombeiros.

Em Vinhais, o fogo de Vilar de Lomba teve inicio cerca das 14 horas, envolvendo no combate 101 operacionais, apoiados por 29 viaturas e quatro meios aéreos. Apesar de ser um incêndio grande, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vinhais, José Marques, explicou que "não há aldeias em risco, mas arde com intensidade uma mancha de pinheiro e mato".

No concelho de Vila Flor, nomeadamente em Seixo de Manhozes, o fogo deflagrou 50 minutos depois do de Vinhais, estando empenhados no combate 126 operacionais, 43 viaturas e quatro meios aéreos. Ainda que o Jornal de Notícias tenha falado com o comandante dos Bombeiros de Vila Flor, António Roios, e com o responsável pela Proteção Civil distrital, João Afonso, para obter mais informações, tal não foi possível até ao momento.