39.ª Feira do Fumeiro espera 80 mil visitantes

Mais de uma centena e meia de produtores divididos pelos diferentes espaços participam num evento que gera um volume de negócio superior a seis milhões de euros.

A 39.ª Feira do Fumeiro de Vinhais, que começa esta quarta-feira e termina a 10 de fevereiro, espera mais de 80 mil visitantes. O certame, que nasceu em 1981 e contribuiu para a classificação de Vinhais como a "Capital do Fumeiro", conta com diversas áreas, como o pavilhão do fumeiro, onde estão presentes 70 produtores.

