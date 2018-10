Águia foi devolvida à natureza para assinalar o Dia Mundial do Animal

Glória Lopes Hoje às 13:37 Facebook

Dezenas de crianças de Vinhais assistiram esta manhã de quinta-feira à devolução de um exemplar de Águia Calçada à natureza.

A ave, que havia sido recolhida e encaminhada para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, voltou ao seu habitat natural na zona do Parque Biológico de Vinhais, que se associou à instituição de ensino superior para assinalar o Dia Mundial do Animal, comemorado neste 4 de outubro.

A águia havia sido recuperada com apenas de três meses de vida num tanque de rega de uma quinta em Bragança, no ano passado, e foi encontrada pelo caseiro que a fez chegar ao CRAS. "Na altura da seca, no ano passado, deve ter ido beber e como o tanque tinha pouca água já não conseguiu sair. Chegou ao centro e foi cuidada no Hospital Veterinário. Agora tem cerca de um ano e três meses e estava em condições de regressar à natureza", explicou Roberto Sargo, investigador do CRAS.

Todos os anos o Centro de Recuperação Animal da UTAD trata em média 35 animais, a maioria dos quais chega ali após terem sido recuperados feridos e em risco de vida.

O Parque Biológico convidou 50 crianças do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais para participarem na iniciativa, que agradou aos mais novos pela possibilidade de verem de perto uma águia.