Alunos de Vinhais em greve por causa do frio

Fartos do frio que os obriga a estar na escola com casacos, gorros, cachecóis e luvas, os alunos da Escola Secundária de Vinhais fizeram greve às aulas, esta quarta-feira, como forma de protesto contra as más condições do estabelecimento de ensino, tanto nas salas como nos espaços comuns.

"Todas as salas dispõem de aquecimento mas não funciona bem, porque é antigo. Aliás, a escola paga elevadas contas de eletricidade mas a escola está sempre fria. O frio é extremo, o que prejudica o nosso rendimento escolar", deu conta a presidente da Associação de Estudantes, Inês Guedes.

Esta manhã, às 8.30 horas, os estudantes fecharam o portão principal a cadeado, que só seria aberto pelas 11 horas, mas Inês Guedes adiantou que ninguém compareceu aos tempos letivos.

Os encarregados de educação juntaram-se ao protesto dos estudantes. "O problema da falta de condições da escola arrasta-se há muitos anos. Nos últimos dias as temperaturas têm sido muito baixas o que piora ainda mais a situação e arrasta-se durante todo o inverno. É lamentável que que a escola localizada numa zona muito fria tenha uma verba diminuta do Estado que nem seja suficiente para o aquecimento ", referiu a presidente da Associação de Pais, Dina Santos, que tem contactado a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolas (DEGesT), a dar conta deste problema.

A requalificação da Escola Secundária de Vinhais já está prevista, estando atualmente o município a diligenciar os trâmites legais para avançar com o lançamento do concurso público para avançar com as obras. O concurso público tem um valor de cerca de 2,8 milhões de euros.