Feira do Fumeiro de Vinhais espera mais público e mais vendas

Continua em franco crescimento a produção de enchidos em Vinhais, cuja tradicional Feira do Fumeiro, que se realiza entre quinta-feira e domingo, este ano espera mais público e mais vendas.

São aguardadas 80 mil pessoas num evento que já gera um volume de negócios de cerca de seis milhões de euros. "A feira não beneficia só o concelho mas toda a região. Teremos cá produtores de nove concelhos que produzem fumeiro com a nossa Identificação Geográfica Protegida (IGP)", explicou o presidente da câmara de Vinhais, Luís Fernandes.

A produção é controlada desde o nascimento dos animais até à venda dos enchidos. Em setembro foram identificados 500 suínos pelos técnicos da Associação Nacional de Criadores de Suínos da Raça Bísara (ANCSUB) como estando em condições de serem abatidos e transformados pelos pequenos produtores que estarão presentes no certame. "São eles que conferem a genuinidade ao produto", afirmou Pedro Fernandes, coordenador da ANCSUB.

A produção de enchidos deste inverno pode ser uma das melhores dos últimos anos "dadas as condições climatéricas favoráveis, com muito frio e tempo seco, o que é favorável a uma boa cura do fumeiro", referiu o autarca. Os 70 produtores individuais de fumeiro, dos quais 36 são do concelho de Vinhais, e oito unidades de transformação, terão a missão de fornecer a feira desses enchidos tão apreciados.

Em Vinhais prima-se há 39 anos pela "venda de um produto diferenciado", realçou Luís Fernandes, para ajudar a que os agricultores tenham nos enchidos um rendimento extra à atividade agrícola ou profissional.

Nos últimos anos descobriu-se uma nova fonte de receitas, a carne de leitão fresca, que já representa 80% da comercialização de carne de suíno de raça bísara, vendida, sobretudo, para a zona do Porto e para a Bairrada. "A raça bísara começou a ser conhecida e a ganhar nome. São os restaurantes que pedem estes leitões. Além disso a produção também foi impulsionada pela alheira de Mirandela que tem que usar carne de porco de raça bísara", afirmou Pedro Fernandes.

Atualmente contabilizam-se 6000 porcas reprodutoras de raça bísara, quando em 2014 eram quatro mil. Existem cerca de 200 explorações licenciadas no concelho. São números reveladores da boa saúde desta atividade.