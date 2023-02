Jovem queimada com gravidade nos olhos após queda numa lareira

Uma mulher de 25 anos ficou ferida com gravidade, com queimaduras a nível ocular, após ter caído a uma lareira, este sábado, em Tuizelo, aldeia do concelho de Vinhais.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vinhais, Carlos Ferreira, "a jovem ter-se-á sentido mal e caiu para a lareira, onde estavam vários potes com água a ferver, acabando por sofrer queimaduras na face, sobretudo nos olhos".

A mulher já se tinha queixado durante a manhã que se sentia mal "e que tinha tonturas, mas depois de estar junto à lareira desmaiou e caiu", contou o responsável dos bombeiros.

A vítima foi assistida no local por oito operacionais dos bombeiros de Vinhais e foi transportada de helicóptero para o Hospital de Vila Nova de Gaia.