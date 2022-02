Mil Diabos à Solta regressam a Vinhais depois do Carnaval

Mil "diabos" desfilarão pelas ruas de Vinhais, no dia 5 de março, numa enorme procissão, que este ano marca a retoma dos eventos públicos ao concelho depois do interregno de um ano devido às contingências da pandemia de covid-19.

A tradição secular e única em Portugal, associada à Quarta-feira de Cinzas, no dia a seguir ao dia de Carnaval, foi apresentada esta quarta-feira em Vinhais. O município acredita que "existem condições" para o evento ser retomado em segurança.

"Foram aliviadas as medidas e, dentro daquilo que são as novas normas de desconfinamento, já é possível realizar este género de atividades, que podem dar um impulso no comércio e na restauração, uma vez que pode ajudar a trazer visitantes", explicou o presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes.

A iniciativa agrega um conjunto de atividades, mas a mais marcante é um cortejo pelas ruas, com mil pessoas vestidas de vermelho, mascaradas de diabo, que conta ainda com várias as encenações recriadas pela Companhia de Teatro "A Filandorra" e pelo Grupo I.

Este ano, também haverá Mercadinho dos Diabos, no sábado e no domingo, para venda de produtos tradicionais, para que os produtores locais possam expor e vender os seus produtos endógenos. "Temos entre 15 a 20 produtores interessados em participar, mas ainda não está fechado e podem vir mais", referiu o autarca, destacando que o evento atrai milhares de visitantes ao concelho.