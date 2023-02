Produtores de Vinhais esperam bons negócios com venda de fumeiro

Após dois anos de vendas online por causa da pandemia, fabricantes querem esgotar enchidos. Feira começa hoje e decorre até domingo. Câmara aumentou investimento para 250 mil euros.

Os produtores de enchidos de Vinhais acreditam que as vendas podem aumentar consideravelmente durante a Feira do Fumeiro, que começa hoje e termina no domingo, depois de um interregno de dois anos devido às contingências impostas pela pandemia. "A vontade que a feira se realize é muita", garante Maria Eduarda de Jesus, proprietária da cozinha regional José Alberto Jesus, em Rebordelo.

Nem a subida dos preços de alguns enchidos esmorece a esperança da produtora em fazer bons negócios. Foi estipulado pela organização, do Município de Vinhais e da Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara (ANCSUB), que o preço da chouriça de carne sobe de 30 para 35 euros e o do salpicão de 40 para 45 euros.