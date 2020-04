Santa Casa da Misericórdia de Vinhais com nove infetados com Covid-19

Glória Lopes Hoje às 15:51 Facebook

Sete utentes e duas funcionárias da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais testaram positivo a Covid-19 confirmou ao JN o provedor da instituição, António Alberto Rodrigues.

O provedor já está a providenciar a retirada dos idosos infetados do local e o seu transporte para uma residencial daquela vila que se encontra desativada. "Nenhum deles tem sintomas e sentem-se bem. Esta manhã reunimos com a Câmara, a Saúde Pública e o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vinhais para decidir o que fazer. Os utentes ficarão na residencial para cumprir a quarentena de 14 dias", explicou.

As duas funcionárias infetadas são uma auxiliar e uma trabalhadora da secretaria.

Na madrugada do passado sábado um utente da instituição, com 80 anos, acabou por morrer no Hospital de Bragança, onde estava internado, mas no domingo foi conhecido o resultado do teste positivo a Covid-19.

A Santa Casa da Misericórdia de Vinhais tem 68 utentes.