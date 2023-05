Secundária de Vinhais sofreu obras no valor de quatro milhões de euros e está como nova

O Ministro da Educação, João Costa, inaugurou, esta sexta-feira, as obras de requalificação da Escola Secundária de Vinhais, que implicaram um investimento de quatro milhões de euros.

Segundo João Costa "a avaliar por esta escola municípios não devem temer a descentralização de competência".

As obras começaram antes da pandemia de covid-19, e a sua conclusão atrasou-se devido a várias contingências. "Demorou algum tempo, primeiro devido à pandemia e depois devido à guerra, pois havia falta de materiais, mas a obra nunca parou e foi concluída", explicou o presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes.

O Agrupamento de Escolas de Vinhais tem cerca de 450 alunos, e a intervenção foi realizada na escola sede, um edifício antigo que já não tinha condições suficientes para a atividade letiva, e que no inverno obrigava os alunos a levar agasalhos extra para as aulas por causa do frio.

"Os alunos ficam com melhores condições, mas ainda há coisas a melhorar. Foi construído um pavilhão novo para o 1º Ciclo e há um espaço que agora pode ser aproveitado para criação de condições a nível desportivo e de recreio. O essencial está feito e bem feito", acrescentou o autarca.