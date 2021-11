Surto de covid-19 em escola de Vinhais manda três turmas para casa

Glória Lopes Hoje às 16:41 Facebook

Duas turmas do 1º Ciclo da Escola EB 2/3 de Vinhais estão de quarentena devido a um surto de covid-19 no estabelecimento de ensino. A partir de quarta-feira, os estudantes de uma terceira turma também terão que permanecer em casa.

Segundo o diretor da instituição, uma turma do 1.º ano, com cerca de 20 alunos, está de quarentena em casa desde segunda-feira e outra do 4.º ano (4.ºA) desde hoje (os pais optaram por ir buscar os filhos esta manhã, depois de um dos estudantes ter testado positivo). A turma do 2.ºA vai iniciar o período de isolamento amanhã.

Rui Correia deu conta de que a escola está a trabalhar em articulação com a Direção-Geral da Saúde para limitar a propagação da covid-19, cumprindo todas as regras de prevenção determinadas. E indicou que os professores estão vacinados e que os alunos do 2.º e 4.º anos poderão assistir às aulas online. Os estudantes do 1.º ano ainda não sabem se poderão beneficiar desta modalidade de ensino, uma vez que a professora testou positivo e pode ou não optar por lecionar.

Os estudantes podem cumprir 10 dias de isolamento se fizerem dois testes covid-19. Se não forem sujeitos a testes, terão de ficar 14 dias na residência.