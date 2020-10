Transporte público flexível em táxis será retomado em novembro em Vinhais

Glória Lopes Hoje às 17:57 Facebook

A Câmara Municipal de Vinhais decidiu que vai ser retomado a partir da próxima segunda-feira o serviço de transporte público flexível em táxi, que está cancelado desde março por motivos relacionados com a prevenção da infeção por SARS-CoV2.

O serviço de transporte flexível vai chegar a mais 11 localidades do que no ano passado, beneficiando um total de 65 aldeias, "servindo assim um maior número de cidadãos e com novas regras, cumprindo as normas impostas pelo plano de contingência para a covid-19", informou uma fonte do município.

O transporte flexível em táxis foi implementado pela autarquia em 2017 para dar resposta à falta de regularidade dos transportes público de passageiros. Em 2019, o transportes em táxis chegou a 54 aldeias e transportou à sede de concelho 2419 pessoas, na sua maioria idosos e com problemas de mobilidade "A baixa densidade populacional aliada à dispersão geográfica e ao envelhecimento populacional, têm sido fatores relevantes para a perda de cobertura ao nível dos serviços de transporte público, nas últimas décadas, comprometendo a acessibilidade de muitos munícipes à sede de concelho", acrescentou a fonte da autarquia.

Ao abrigo do Novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros foi implementado um serviço alternativo que se enquadra num conceito de transporte flexível com recurso ao táxi, "assumindo-se como uma solução, com enquadramento legal, para apoio à mobilidade dos cidadãos residentes em zonas rurais, dispersas e envelhecidas". Ainda segundo o município, o serviço, criado inicialmente em regime experimental, "tem vindo a ser melhorado quer em termos de cobertura do território, abrangendo mais localidades, quer em termos de operacionalização e eficiência".