Bombeira ferida com gravidade internada nos cuidados intensivos

Está internada nos cuidados intensivos e com prognóstico reservado a bombeira da Corporação de Voluntários de Vinhais, com 44 anos, que ficou gravemente ferida no acidente com uma viatura de combate aos incêndios, que despistou ao final da tarde de quinta-feira, provocando a morte a dois bombeiros e ferindo outros três.

Segundo uma fonte oficial do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes de Alto Douro, a mulher, que sofreu múltiplos traumatismos, está internada no Hospital de Vila Real e o seu estado de saúde não registou alterações significativas. Entretanto, já teve alta um dos dois operacionais da mesma corporação que ficaram feridos no mesmo acidente.

Os dois homens, de 56 e 32 anos, considerados feridos leves, tinham sido encaminhados para o Hospital de Bragança, mas segundo as informações facultadas pelo Gabinete de Relações Públicas da unidade de saúde ao Jornal de Notícias, um dos bombeiros ficou em vigilância durante a noite e, após reavaliação médica, esta manhã de sexta-feira, teve alta clínica. O outro ferido continua internado na Unidade Hospitalar de Bragança, onde ainda se encontra em vigilância e observação. "Está clinicamente estável, e irá repetir exames, com vista a reavaliação médica", indicou a fonte.

No mesmo acidente perderam a vida outros dois bombeiros, um jovem, de 22 anos e uma mulher, de 36 anos.

A equipa de cinco operacionais viajava na viatura de combate aos incêndios acidentada deslocava-se para a freguesia de Travanca, onde havia deflagrado um incêndio rural. Antes do cruzamento que dá acesso a essa localidade, sofreu um acidente na estrada municipal na zona de Vilar de Ossos, cerca das 18h06, entrou em despiste, capotou e resvalou por uma encosta. Deixando um saldo de dois mortos e três feridos, um grave e dois ligeiros.