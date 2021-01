Utente de lar de idosos ferido em queda de uma janela quando tentava fugir

Glória Lopes Hoje às 14:24 Facebook

Um homem, com 69 anos, utente temporário do lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais, sofreu esta segunda-feira vários ferimentos na queda de uma janela, quando tentava fugir da instituição sem autorização.

O diretor técnico da instituição, José Alves, explicou que o homem estava temporariamente na instituição "porque era doente do hospital de Bragança, que carecia de apoio de oxigénio e de medicação e veio para um quarto para fazer um tratamento até ter alta, por não ter família próxima, nem apoio no domicílio".

Ao final da manhã, o homem decidiu sair da instituição pela janela para tratar de assuntos pendentes que tinha para resolver no exterior. Como as saídas não são permitidas nesta altura na instituição, por causa da necessidade de prevenção da covid-19, decidiu "saltar pela janela, mas correu-lhe mal e ficou ferido", afirmou José Alves.

Uma fonte dos bombeiros de Vinhais contou que o doente atou várias toalhas para fazer uma espécie de corda e sair através da janela. "As toalhas não aguentaram com o peso e ele acabou por cair de uma altura de cerca de 3,5 metros, ficando ferido em várias partes do corpo", deu conta a fonte.

A vítima sofreu vários traumatismos, nomeadamente nas pernas e foi transportada de helicóptero para o hospital de Bragança depois de ter sido socorrida no local por quatro meios humanos e duas viaturas.