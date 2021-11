Vinhais é a capital da castanha até domingo

Glória Lopes Hoje às 16:56 Facebook

A vila de Vinhais recebe até domingo a XVI Festa da Castanha-Rural Castaena, um dos maiores eventos do país relacionados com os frutos secos e as culturas de outono.

A Festa da Castanha é organizada pela Câmara Municipal de Vinhais, que investiu cerca de 80 mil euros na realização do certame, um valor que o autarca local, Luís Fernandes, espera que sirva para "ajudar a retoma da economia" na região, face à suspensão de iniciativas similares durante mais de um ano devido à pandemia de covid-19.

O certame conta com 75 expositores dentro do pavilhão municipal e cerca de 90 no exterior. Este ano, teve mais procura do que nunca por parte dos comerciantes, mas muitos ficaram de fora por falta de espaço disponível para alojar tanta demanda. O município deu prioridade os produtores do concelho, que além da venda de castanha e produtos dela derivados, comercializam ouras iguarias, como o fumeiro, pão, bolos, doçaria, compotas, mel e vinhos.

A castanha continua a ser a produção mais rentável do concelho, que confere uma receita média anual entre os 10 e os 15 milhões euros, relativos aos cerca de dois mil produtores do município.

Apesar de a colheita estar atrasada face a outros anos, o autarca de Vinhais garantiu que não faltará na feira "nem em quantidade, nem em qualidade".