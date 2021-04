Vinhais vai ajudar produtores do fumeiro com 50 mil euros

Glória Lopes Hoje às 18:44 Facebook

A Câmara Municipal de Vinhais vai aplicar 50 mil euros em apoios aos criadores de suínos de raça bísara e aos produtores de fumeiro.

As ajudas serão atribuídas através de um voucher para ser utilizado nos estabelecimentos aderentes do concelho, "sendo esta mais uma forma de apoiar e promover o comércio local, a juntar a todas as que já existem", informou o município, liderado por Luís Fernandes.

A autarquia aprovou o regulamento para apoiar os criadores de porco bísaro e produtores do fumeiro de Vinhais IGP (Indicação Geográfica Protegida), "tendo em conta a elevada importância que (...) tem na economia do concelho", referiu a mesma fonte.

O regulamento consagra apoios financeiros para auxiliar e incentivar os empresários a aumentar o efetivo do porco bísaro e a certificação dos produtos IGP.

Serão contemplados diferentes incentivos, nomeadamente o apoio aos criadores do porco bísaro, à certificação de fumeiro de Vinhais, ao abate e à consultoria e elaboração de projetos.