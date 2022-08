Autarca de Belmonte diz que fogo na serra da Estrela "já não tem frente ativa"

JN/Agências Hoje às 10:19 Facebook

O incêndio que lavra na serra da Estrela "já não tem frente ativa", disse, esta quarta-feira, à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Belmonte.

"Durante a noite ainda esteve complicado na frente ativa de Orjais e Sarzedo, que se vê do nosso lado, mas que é na Covilhã. Agora, pela manhã, vejo que o incêndio já não tem a frente ativa como tinha", disse António Dias Rocha.

O incêndio tinha, na terça-feira, uma frente ativa junto das povoações de Orjais e Sarzedo, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, visível da encosta de Belmonte, onde se encontra um posto de comando. "Não poderei dizer que o assunto está resolvido, mas, do que vejo da encosta, deve estar para ficar resolvido, praticamente. Há uns focos aqui e ali que se veem, mas nada comparado com ontem [terça-feira]", continuou António Dias Rocha.

Com o reforço dos meios aéreos de manhã, disse, a "esperança é a de que se comece a resolver ainda hoje, porque parece que a partir de amanhã [quinta-feira] já dá subida de temperatura novamente e o regresso do calor não é bom" para os incêndios.

Este fogo deflagrou no dia 6 em Garrocho, no concelho da Covilhã, e foi dado como dominado no sábado. Na segunda-feira, sofreu uma reativação. Desde o início do incêndio na Covilhã, as chamas estenderam-se ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, e atingiram ainda o concelho de Belmonte.