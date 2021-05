Câmara de Belmonte alerta para burlas no concelho via telefone

Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A câmara de Belmonte, em Castelo Branco, alertou, esta segunda-feira, que pode estar a ocorrer uma burla no concelho, através de contactos fraudulentos feitos indevidamente em nome do município e deixa o apelo para que ninguém faculte dados ou faça marcações.

O alerta foi publicado esta segunda-feira, na página oficial de Facebook, e surge depois de terem chegado à autarquia relatos de que há idosos do concelho que estão ser contactos por alguém em nome do município para que seja realizada uma suposta visita por parte dos técnicos do Gabinete de Ação Social.

Leia mais em Jornal do Fundão