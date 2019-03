Condutor de 24 anos morre após cair dentro de poço em Belmonte

Hoje às 16:37 Facebook

Um homem com 24 anos morreu, este domingo, num despiste no concelho de Belmonte, Castelo Branco.

Segundo disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco à agência Lusa, o acidente de viação ocorreu na Estrada Municipal 563, na localidade de Enguias, tendo a viatura acidentada caído num poço de grandes dimensões.

O alerta foi dado às 13.32 horas pela GNR de Caria, mas desconhece-se a hora a que terá acontecido o despiste.

Para o local, foram acionadas uma equipa de resgate e salvamento em grande ângulo da Covilhã e uma equipa de mergulhadores de Penamacor, que acabaram por retirar o corpo.

O óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã.

As equipas de regaste e salvamento e os mergulhadores prosseguem as buscas dentro do poço para assegurar que não existem mais vítimas.