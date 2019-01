Casal e filha tinham lar ilegal em Belmonte com cinco idosos em "perigo iminente"

Hoje às 18:35, atualizado às 19:42 Facebook

O Instituto da Segurança Social e a GNR encerraram, "com caráter de urgência", um lar de idosos que funcionava ilegalmente em Caria, Belmonte. Os responsáveis serão detidos.

Em resposta escrita às questões da agência Lusa, o Instituto da Segurança Social (ISS) informou que estavam naquele espaço cinco idosos "em situação de risco iminente" e confirmou que existem suspeitas de maus-tratos.

"Esta ação decorreu em estreita articulação com o Destacamento da GNR da Covilhã, em virtude de se encontrar atualmente em curso um processo de inquérito crime que tem por objeto o equipamento ilegal em causa e os seus responsáveis, tendo em conta indícios da ocorrência de maus-tratos aos utentes acolhidos", é referido.

O comandante do Destacamento Territorial da GNR da Covilhã, Luís Moreira, adiantou à Lusa que os detidos são um casal e uma filha com 48, 46 e 19 anos, respetivamente, e que serão presentes a tribunal na sexta-feira.

Ao longo do dia, a GNR e o Instituto de Segurança Social (ISS) procederam ao encerramento com "caráter de urgência" daquele lar que funcionava ilegalmente e "sem qualquer autorização", tendo colocado as cinco idosas (todas mulheres) em instituições do concelho de Belmonte e Covilhã.

"Duas pessoas foram encaminhadas para a Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, outra ficou numa instituição de Caria, outra foi para o Colmeal da Torre (Belmonte) e outra para o Teixoso", especificou o comandante da GNR da Covilhã.

No decorrer da ação foram também apreendidas duas armas (uma caçadeira e um revólver) que estavam na casa, sem que nenhum dos responsáveis tivesse licença de uso e porte de arma.

Cinco idosos numa situação de perigo iminente

Na resposta à Lusa, o ISS esclareceu ainda que o processo teve origem numa "denúncia anónima" e que a intervenção "decorre da emissão de mandados de busca pelos serviços competentes do Ministério Público, no âmbito do mencionado inquérito crime".

"O estabelecimento tinha a seu cargo cinco idosos, incluindo a mãe da proprietária, que se encontravam numa situação de perigo iminente", acrescenta o ISS.

O ISS explica ainda que para a ação desta quinta-feira também foi "solicitada a colaboração da autoridade de saúde local para avaliação do estado de saúde dos utentes".