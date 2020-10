Sobe para 18 número de infetados com covid-19 em lar de Belmonte

JN/Agências Ontem às 22:54 Facebook

O número de pessoas com resultado positivo para o novo coronavírus no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte subiu de sete para 18, havendo ainda um caso de uma criança do berçário.

"Registam-se, neste momento [quarta-feira], 18 infetados com covid-19, sendo que nove são utentes e nove são funcionários. Há ainda um caso de uma criança que testou positivo e por esse motivo, a sala do berçário foi encerrada", é referido em comunicado assinado pelo provedor da Misericórdia de Belmonte, José Figueiredo.

Aquela entidade do distrito de Castelo Branco especifica que dois utentes infetados estão hospitalizados e que os restantes estão com uma "situação clínica estável, estando isolados numa área própria para o efeito".

Segundo o referido, os utentes em isolamento estão "com acompanhamento e monitorização constante pela equipa de enfermagem".

Além disso, acrescenta a informação, procedeu-se "ao ajustamento dos horários dos trabalhadores, por forma a garantir o serviço e bem-estar de todos os idosos".

No que concerne à componente da infância, é explicado que "não se verifica qualquer caso sintomático, quer nos funcionários, quer nas crianças de todas as valências".

Na segunda-feira, também em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Belmonte já tinha dado conhecimento de que seis utentes e um funcionário estavam infetados, situações que foram detetadas na sequência de uma bateria de testes que a Câmara de Belmonte promoveu nas instituições locais, depois de terem surgido casos no concelho.