Surto com 24 infetados em lar do concelho de Belmonte

O Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração na freguesia de Colmeal da torre, em Belmonte, tem 24 infetados. 18 são utentes e seis são colaboradores da casa.

"Felizmente estão todos com sintomas ligeiros ou assintomáticos", disse ao JN o presidente do município de Belmonte, António Dias Rocha. No concelho, estão ativos mais 34 casos distribuídos pela vila de Belmonte mas também pelas localidades de Maçainhas e Caria, equivalendo a um total de 58 pessoas com covid-19.

No distrito da Guarda, o caso mais preocupante foi identificado no lar da Santa Casa da Misericórdia de Figueira de Castelo Rodrigo, com 77 casos. "Só um dos idosos é que escapou e cinco funcionárias, mas estão todos estáveis", garantiu ao o presidente da Câmara, Paulo Langrouva.

No concelho de Fornos de Algodres, morreu um dos 23 utentes infetados do lar da freguesia de Maceira e outro no Lar de Vila Ruiva, onde estão infetados os 14 utentes e oito das 10 funcionárias. Neste último caso, há cinco utentes internados no Hospital da Guarda.

Casos duplicam numa semana

O distrito da Guarda acompanha a tendência do país com a quase duplicação de casos na última semana: passou de 844 casos ativos para 1507, a que acresce o registo de 18 mortes. As duas alas covid do Hospital da Guarda esgotaram a capacidade de 60 camas. Na sala dos respiratórios, com capacidade para 12 doentes, há de momento, cerca de 40.

Nesta sexta-feira, a Beira Interior contabiliza 2991 casos ativos, mas desde o início da pandemia o registo global é de 11785 casos confirmados e 283 óbitos - 149 em todo o distrito da Guarda, com particular incidência no concelho da Guarda, que atualmente tem mais de 500 infetados.

A proibição de circulação entre concelhos está amanhã em vigor em todo o país, mas no Beira Interior há cinco concelhos que escapam ao recolher obrigatório: Almeida e Manteigas, no distrito da Guarda, e Proença-a-Nova, Pampilhosa da Serra e Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco. Em risco extremamente elevado estão nove concelhos: Aguiar da Beira, Fornos de Algodres, Pinhel, Trancoso, Guarda, Meda, Celorico da Beira e ainda Penamacor e Idanha-a-Nova.