Surto de covid-19 em lar de Belmonte com duas mortes

Duas idosas do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, que tinham resultado positivo para o novo coronavírus, morreram no hospital, disse esta segunda-feira o provedor daquela instituição do distrito de Castelo Branco, José Figueiredo.

De acordo com aquele responsável, o primeiro óbito registou-se no sábado e o segundo durante a manhã de hoje.

"Estamos a falar de uma utente com 97 anos e de outra 85 anos, sendo que a última tinha outras patologias de saúde", apontou, lamentando as mortes e dirigindo condolências aos familiares.

De acordo com os dados mais recentes, a instituição tem 92 utentes e 21 funcionários infetados. Entre os utentes, há 11 que estão internados e cinco que já tiveram alta médica.

"Além das altas médica, esperamos ter alguns recuperados dentro dos próximos dias e já estamos a preparar tudo nesse sentido, até porque também sempre tivemos os positivos e os negativos separados", frisou José Figueiredo.

Destacando que a principal preocupação se prende sempre com o estado de saúde das pessoas e que o serviço nunca esteve em causa, José Figueiredo também assumiu algumas dificuldades em relação aos profissionais.

"Neste momento, a questão dos enfermeiros é a que mais nos preocupa porque tínhamos dois que foram colocados em entidades de saúde públicas e outro que está infetado", detalhou, garantindo que estão a ser feitos "todos os esforços" para ultrapassar a situação, apesar de, reconheceu, também ser difícil contratar profissionais.

Ao nível dos auxiliares, referiu que a instituição tem contado com o apoio da Câmara de Belmonte e da própria população, para atenuar os problemas resultantes do número de funcionários infetados.