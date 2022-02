A bibliomóvel que leva música e histórias a aldeias

Projeto criado há 10 meses em Castelo Branco combate o isolamento e promove o envelhecimento ativo. E de vez em quando são improvisados bailes

"A minha companhia são os gatos e os livros. Quando vem a carrinha é uma animação, por vezes é quando vejo as pessoas da aldeia", as palavras são de Maria Amélia, habitante em São Vicente da Beira, uma freguesia de Castelo Branco. Ainda o toque musical da chegada da carrinha "Na estrada com histórias" se começava a ouvir, já ela estava no largo do Pelourinho, o local da paragem.

De vez em quando, este projeto ambulante "Contrato Local de Desenvolvimento Social - 4º Geração de Castelo Branco" que leva livros, atividades às freguesias deste concelho, transporta também música.