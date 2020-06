Albicastrenses já produzem a carne mais cara do mundo

Hoje às 17:07 Facebook

A carne de vaca mais cara do mundo está a ser produzida pelo empresário albicastrense Hugo Patrício, numa herdade na zona do Alqueva, no Alentejo, a partir de embriões congelados da raça japonesa Red Wagyu, adquiridos nos Estados Unidos e armazenados na Escola Superior Agrária (ESA) do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Para a produção dos bovinos, Hugo Patrício, formado em Engenharia Civil na Universidade da Beira Interior, fundou a Wagyuworld em 2017 e, nesse ano, adquiriu os 12 embriões congelados. Os primeiros exemplares lusos dos bovinos nipónicos nasceram na ESA, onde o empresário procurou apoio técnico, tornando-a parceiro e elemento chave para a introdução e comercialização em Portugal das raças Wagyu.

Mobilizada a equipa de reprodução animal da ESA, a implantação dos primeiros oito embriões contou com a colaboração de Moreira da Silva, professor da Universidade dos Açores, e de Gerry Estrela, técnico da Unicol, na Ilha Terceira.

