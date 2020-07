ASAE doa a instituições material contrafeito no valor de 20 mil euros

Célia Domingues Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de mil peças de vestuário contrafeito e apreendido pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) foi doado a quatro instituições de apoio social de Castelo Branco.

A Santa Casa da Misericórdia de Santar, a Santa Casa da Misericórdia de Mação, a Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra e a AGALVIDE - Associação de Galisteu de Vide-Entre-Vinhas foram as instituições beneficiadas com cerca de 250 peças, material este que vai poder ser utilizado pelos utentes em vez de ser destruído. Para isso as instituições são obrigadas a retirar as etiquetas e referências a marcas.

A entrega de 1085 peças de vestuário e calçado, num valor que ultrapassa os 20 mil euros, decorreu nesta manhã de quarta-feira nas instalações da delegação da ASAE em Castelo Branco.

O inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, destacou "o reforço da responsabilidade social" desde 2014, ano em que esta autoridade passou a doar cerca de 30% do total de têxteis apreendidos. "As marcas contrafeitas aceitam este gesto com a obrigatoriedade de as instituições fazerem prova de que as referências falsificadas sejam retiradas. A partir daí, a peça pode ser utilizada", explicou o responsável no momento da entrega do material.