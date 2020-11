Castelo Branco atribui apoio de 140 mil euros às associações do município

Hoje às 16:25 Facebook

A Câmara de Castelo Branco vai atribuir um apoio extraordinário de 140 mil euros às associações do concelho e isentar o pagamento de taxas em equipamentos e espaços que são propriedade do município, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, o município de Castelo Branco refere que estas medidas relativas à isenção do pagamento de taxas e de apoio extraordinário às associações culturais, recreativas e desportivas do concelho foram aprovadas na sexta-feira, em reunião extraordinária do executivo.

Segundo a autarquia, trata-se de "um conjunto de medidas que visa dar continuidade à mitigação dos efeitos negativos produzidos pela pandemia na economia local".

