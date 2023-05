Castelo Branco de "cabeça no ar" com festival aéreo

Lídia Barata Hoje às 17:30 Facebook

Aeronaves rasgam o céu com demonstrações de voos e acrobacias este fim de semana.

Demonstrações, acrobacias, batismos de voo, aeromodelismo, conversas com pilotos, debates sobre aeronáutica e o seu ensino e uma mostra de atividades empresariais ligadas ao setor, são os ingredientes do Festival Aéreo de Castelo Branco que decorre no Aeródromo Municipal durante este fim de semana.

Integrado no Encontro Nacional de Aeronáutica, que já tem mais de 20 edições, mas não se realizava há quatro anos, e que conta também com as Jornadas Aeronáuticas da Covilhã e a Feira de Oportunidades, o Festival Aeronáutico é uma das iniciativas organizadas pelo AEROUBI & AS - Núcleo de Estudantes de Engenharia Aeronáutica da Universidade da Beira Interior, em estreita parceria com a Câmara de Castelo Branco. A edição 2023 conta ainda com dois jovens comandantes da aviação civil, também eles albicastrenses, Pedro Alceu e Hélder Escada.

O Aeródromo de Castelo Branco acolhe nestes dois dias 25 expositores (entre empresas do setor aeronáutico e escolas de aviação) e 60 aviões, entre eles o C295M da Força Aérea, um Canadair CL 215 e 14 aviões de acrobacias, com destaque para nomes incontornáveis para os amantes destas lides, como a patrulha Yakstars Team, Chipmunks, T-6 Harvard, Citabria ou os pilotos José Luís Lickfold e Luís Garção.

Evento feito por estudantes

O Festival Aéreo de Castelo Branco é promovido por estudantes universitários. Mas, atendendo ao conjunto de parcerias que conseguem reunir (autarquia e empresas aeronáuticas), o evento foi reconhecido e certificado pela Ordem dos Engenheiros, por não se limitar à vertente lúdica de demonstração de voos e acrobacias.

Os estudantes de Engenharia Aeronáutica da UBI associaram ao festival que sempre integrou o Encontro Nacional de Aeronáutica, uma área de exposição empresarial, debates e desafios que se colocam ao setor aeronáutico, tornando-o no evento com maior impacto no plano de atividades do AEROUBI, que "voou" para Castelo Branco desde que o Aeródromo Municipal da Covilhã foi desativado, em 2011, para dar lugar ao Data Center, agora da Altice.