Castelo Branco vai aumentar descontos nos transportes públicos

A Câmara de Castelo Branco anunciou um conjunto de investimentos para os transportes públicos de passageiros, nomeadamente, o aumento do desconto ao público em geral, dos atuais 40% para os 60% nos passes de assinatura mensal.

"A Câmara de Castelo Branco propôs à Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa a revisão das medidas de apoio em vigor desde 2019, aumentando o desconto proporcionado ao público em geral dos 40% atuais para os 60%, nos passes de assinatura mensal para número ilimitado de viagens e passes de assinatura mensal para 44 viagens utilizados em trajetos interurbanos e também nos passes mensais urbanos dos TUCAB", anunciou o presidente do município, Leopoldo Rodrigues.

Em reunião pública do executivo, o autarca socialista sublinhou ainda que os passes 4-18 e Sub23 também vão beneficiar do aumento de desconto, mantendo-se em vigor as restantes medidas implementadas em 2019, nomeadamente, a atribuição de desconto de 75% a maiores de 65 anos e pessoas em situação de desemprego, bem como a redução aplicada aos agregados familiares (desconto de 100% a partir do terceiro utilizador do agregado).

Leopoldo Rodrigues explicou que estas medidas surgem na sequência "do impacto que a recente escalada dos preços dos combustíveis tem no orçamento das famílias" e que motivou a proposta da autarquia junto da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB).

Adiantou ainda que as novas tarifas com desconto de 60%, vão entrar em vigor a partir do dia 1 de abril.

Além destas, o presidente do município de Castelo Branco anunciou ainda um conjunto de investimentos no âmbito do serviço público de transporte de passageiros para incentivar a utilização deste tipo de transporte.

"Com o arranque da nova concessão de transportes irá ser feito um reforço da oferta regular, tanto na rede municipal como na rede urbana. Para além disso, será renovada a frota, que passará a contar com idade máxima de 16 anos e com aquecimento e ar condicionado", frisou.

Anunciou ainda um conjunto de intervenções para melhorar a informação ao utilizador, com a instalação de 14 painéis digitais de informação dos tempos de espera junto das paragens, que se juntam aos atuais quatro existentes.

Por último, o autarca sublinhou que está a ser finalizada a instalação e modernização de 50 abrigos nas paragens da rede de serviço municipal.