Centro Hospitalar da Cova da Beira lança aplicação para ajudar utentes

Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) lançou a aplicação online "MyCHUCB", para melhorar a acessibilidade dos utentes à informação de saúde e facilitar a comunicação com o hospital.

Em comunicado, o CHUCB explica que a aplicação denominada "MyCHUCB" vai estar disponível a partir de segunda-feira, gratuitamente. "Com a aplicação, os utentes passam a poder gerir de forma rápida e intuitiva os dados pessoais que constam no processo hospitalar de cada um e a aceder de forma simplificada a múltiplos serviços e funcionalidades do hospital, tudo isto à distância de um clique", aponta a informação.

Entre os serviços, vai ser possível "consultar e receber notificações de consultas, exames e cirurgias agendadas; cancelar ou pedir o reagendamento das mesmas; visualizar valores em dívida para pagamento; consultar o histórico de atos médicos realizados; pedir relatórios médicos e resultados de exames; responder a inquéritos de satisfação; apresentar reclamações ou sugestões que promovam a melhoria dos serviços; receber notícias do hospital; visualizar os tempos de espera na urgência; consultar farmácias de serviço e realizar navegação GPS até ao hospital".

Leia mais em Jornal do Fundão