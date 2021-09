Célia Domingues Hoje às 20:51 Facebook

A intensa chuva que se fez sentir por mais de uma hora, esta segunda-feira ao final do dia, provocou o desabamento da estrutura inferior do Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco. Placas estão caídas sobre a pista de patinagem, por baixo do centro cultural. Parte da estrutura lateral tambem caiu.

Os bombeiros vedaram a área e acorrem a inúmeras ocorrências relacionadas com o mau tempo, como tampas de escoamento de águas pluviais que levantaram e inundações em lojas.