Colisão com motociclo faz um ferido grave em Castelo Branco

Um homem de 46 anos sofreu ferimentos graves, na sequência da colisão do motociclo em que seguia com um ligeiro de passageiros.

O acidente ocorreu pela 21.20 horas desta terça-feira, na Estrada Nacional 233, em Silveira dos Figos, Castelo Branco, adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

A vítima foi transportada para o Hospital de Castelo Branco. De acordo com a mesma fonte, no local estiveram os bombeiros de Castelo Branco, com uma ambulância e dois operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, do INEM, e a GNR.