Comboio provocou fogos e condicionou a circulação em Castelo Branco

Linha da Beira Baixa interrompida mais de 6.30 horas em Castelo Branco. Abertos três processos de averiguação.

Um comboio de passageiros foi suprimido e seis sofreram atrasos devido a incêndios junto à linha de caminho-de-ferro da Beira Baixa, esta quarta-feira, em Castelo Branco. Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, as ignições que deram origem aos fogos terão sido provocadas por um comboio de mercadorias, que libertou faíscas ao passar. Registaram-se oito focos de incêndio, que obrigaram à mobilização de 150 operacionais e sete meios aéreos.

A MEDWAY, operador ferroviário de transporte de mercadorias responsável pela composição, adiantou ao JN que "estão neste momento a decorrer três processos de investigação, por parte do IMT( Instituto da Mobilidade e Transportes), do GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários) e também da própria MEDWAY", aguardando a "conclusão destes processos". Por causa das labaredas, a linha teve de ser interrompida em diversos troços e a circulação só foi reposta com normalidade mais de 6.30 horas depois.

A CP refere que "sofreram atrasos seis comboios - quatro regionais e dois Intercidades - e houve uma supressão de um comboio regional". "Uma vez que os comboios estiveram parados, a aguardar autorização para circular, em estações, ao longo do período das várias interdições da via, alguns passageiros foram reencaminhados para comboios que iriam circular primeiro, de forma a minimizar o atraso das suas viagens", acrescenta.

Entre Alcains e Sarnadas

A Infraestruturas de Portugal confirma que, devido aos fogos, houve diversas restrições. Às 16.38 foi "suspensa a circulação de comboios, com corte de tensão, entre Alcains e Castelo Branco". Depois os focos de incêndio prolongaram-se até Sarnadas, "ficando suspensa a circulação entre Alcains e Sarnadas".

Às 21.46 horas, "após o combate ao incêndio, foi restabelecida a circulação de comboios entre as Estacões de Castelo Branco e Sarnadas, continuando suspensa a circulação entre as estações de Castelo Branco e Alcains, para trabalhos de rescaldo naquela zona. Pelas 23.10 ficou restabelecida a circulação em toda a linha da Beira Baixa.

Outro caso

Dois alfa pendulares e três intercidades ficaram parados devido à reativação de um fogo, dia 21, obrigando ao transbordo de 1600 passageiros que estavam nas estações de Pombal, Entroncamento e Coimbra. A CP recorreu a autocarros. O incêndio lavrou entre Caxarias (Ourém) e Albergaria dos Doze (Pombal). A circulação na Linha do Norte foi cortada às 15.18 horas e, pelas 19 horas, ainda estavam retidos os cinco comboios