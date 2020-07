"Cortiçada Weekend" liga Sertã, Proença-a-Nova e Oleiros com arte e concertos online

Hoje às 18:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O "Cortiçada Weekend", iniciativa que vai ligar os concelhos da Sertã, Proença-a-Nova e Oleiros, em Castelo Branco, num festival online, decorre entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no âmbito do "Cortiçada Art Fest".

O "Cortiçada Weekend" realiza-se no âmbito do "Cortiçada Art Fest - Festival de Experiências Artísticas na Paisagem", dinamizado pelos três municípios do distrito de Castelo Branco, em colaboração com o escritório de arquitetura MAG - Marques de Aguiar, que assegurou a curadoria do projeto, com o propósito de homenagear a interioridade e dar uma nova vida à região no pós-incêndios de 2017.

O evento conta com a inauguração de três obras de arte criadas em co-autoria pelas arquitetas Marta Aguiar, Mariana Costa e Sofia Marques de Aguiar, do escritório de arquitetura MAG - Marques de Aguiar, com a realização de workshops e com a transmissão de concertos em streaming.

Leia mais em Jornal do Fundão