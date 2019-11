Joana Amorim Hoje às 15:01 Facebook

A cota do rio Pônsul, afluente do rio Tejo que está praticamente seco, tinha subido, até ao dia de ontem, domingo, cinco metros. Recorde-se que aquele rio secou depois da mega descarga feita por Espanha, da barragem de Cedillo, para cumprir, no limite do tempo, os acordos previstos na Convenção de Albufeira.

A primeira fotografia ilustra o rio por essa altura, sem quase vislumbre de água, e a segunda, captada ontem, já com uma cota de 101 metros.