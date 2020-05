Cuca Roseta atua nos "Sabores de Perdição" em Castelo Branco

Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Castelo Branco decidiu avançar com a realização da Feira de Sabores de Perdição, entre os dias 29 de maio e 7 de junho, em formato digital, depois de ter anunciado o seu cancelamento em abril, devido à pandemia da covid-19. A fadista Cuca Roseta vai dar um concerto enquanto circula pelas ruas, este sábado, dia 30 de maio.

Em comunicado, o município de Castelo Branco explica que decidiu avançar com a realização da Feira dos Sabores de Perdição, com um formato inovador e adaptado à situação pandémica que atualmente se vive. "O evento Sabores de Perdição está de volta para mais uma edição, de 29 de maio a 7 de junho, e à semelhança dos anos anteriores apresenta novidades, desta vez, em formato digital", lê-se na nota.

A edição 2020 do certame vai decorrer no site do evento, local onde se encontra um mapa com todos os espaços do certame, que vai permitir aos visitantes encontrarem os produtos endógenos da região, possibilitando a sua aquisição através da loja online.

Leia mais em Jornal do Fundão