Deixou cão bebé num saco de plástico dentro de contentor do lixo

Uma mulher de 63 anos foi identificada pela GNR pela prática do crime de abandono de animal de companhia, no concelho de Castelo Branco. O cão recém-nascido foi encontrado ainda vivo num saco de plástico dentro de um contentor do lixo.

A suspeita do crime foi identificada pelo Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Castelo Branco, na segunda-feira.

"Na sequência de um alerta por um popular, de que se encontrava um cachorro, ainda com vida, num contentor do lixo, os militares deslocaram-se de imediato ao local e verificaram que se encontrava um cão, recém-nascido, dentro de um saco de plástico no interior do referido contentor", pode ler-se no comunicado daquela autoridade.

Depois do resgate, "foi contactado o médico veterinário municipal" e o animal foi entregue ao Centro de Recolha Municipal de Castelo Branco, "encontrando-se a recuperar e a receber os necessários cuidados veterinários e sanitários".

O caso foi remetido ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.