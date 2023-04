Despiste mata jovem com cerca de 20 anos em Castelo Branco

Lídia Barata Hoje às 09:35 Facebook

Uma jovem com cerca de 20 anos, natural e residente em Vila Velha de Ródão, morreu na sequência do despiste de um veículo ligeiro em que seguia, na Estrada Nacional (EN) 240, junto à localidade de Escalos de Baixo, Freguesia de Escalos de Baixo e Mata, no concelho de Castelo Branco.

O condutor da viatura, namorado da vítima, segundo as autoridades, terá abandonado o local, tendo sido conduzido pelas mesmas já na manhã de segunda-feira, dia 17 de abril, ao Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, por também ele apresentar ferimentos.

O alerta para o sinistro chegou ao Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa às 00.20 horas, dado por uma tripulação dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco que circulavam naquela via, por força de outro serviço, e que se depararam com o acidente. Foram os primeiros a prestar socorro à vítima, até à chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, que, apesar das tentativas de reanimação, acabou por declarar o óbito da jovem no local.

A via esteve interrompida nos dois sentidos enquanto decorreram os trabalhos de socorro, mas de manhã a normalidade da circulação já estava restabelecida. No local, para prestar socorro, estiveram 11 operacionais, apoiados por cinco viaturas, entre Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, INEM e GNR.