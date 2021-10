Entrou "Ronaldo" e ofereceu dez milhões pela Dielmar

Célia Domingues Hoje às 08:20 Facebook

Empresário de Viseu apresentou proposta milionária pela Dielmar, 25 vezes acima da dos investidores de Leiria. A decisão ficou adiada para novembro.

"Entrou ali um Ronaldo". Foi desta forma que Anabela Leitão, delegada sindical, transmitiu ontem ao grupo de dezenas de trabalhadoras da Dielmar - que estavam no exterior do Tribunal do Fundão à espera do destino da têxtil -- o que tinha acabado de ver na segunda assembleia de credores. Não era Ronaldo, numa alusão à fortuna do futebolista, era Cláudio Monteiro, empresário de Viseu, que tinha acabado de oferecer dez milhões de euros pela empresa de Alcains, em Castelo Branco. Cerca de 25 vezes mais que a outra oferta que está em cima da mesa, 410 mil euros, da Outfit 21, de Leiria.

A proposta de Cláudio (cuja versão final chegou às duas da manhã de ontem ao administrador da insolvência João Gonçalves) surpreendeu todos, muitos dos quais não evitaram sorrisos de desconfiança, especialmente quando se propôs a transferir, sem contrapartidas, dois milhões de euros já amanhã para a massa insolvente, o que serviria para pagar os salários de outubro dos trabalhadores (170 mil euros) e mais oito milhões no dia seguinte. Perante isto, a assembleia de credores da empresa de confeções decidiu agendar uma nova reunião para 10 de novembro, onde tudo poderá ficar decidido.