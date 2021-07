Escola de Tecnologia de Castelo Branco cria academia com a Amazon

JN/Agências Hoje às 10:07 Facebook

A Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco estabeleceu uma parceria com a tecnológica Amazon para a criação de uma academia na área da informática, com especial enfoque na computação em nuvem.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) refere que a Escola Superior de Tecnologia (EST) acaba de criar a Academia "Amazon Web Services" (AWS) em parceria com a empresa Amazon.

"A criação destas academias permite proporcionar formações avançadas de topo na área da informática aos seus estudantes, que conduzem a certificações altamente reconhecidas pelos empregadores, não só no país, mas também a nível internacional", lê-se na nota.

Segundo esta instituição de ensino superior público de Castelo Branco, a computação em nuvem é uma das áreas chave da transformação digital da economia e adianta que o objetivo passa por "não só integrar estes conteúdos nas formações académicas dos estudantes, como também disponibilizar à comunidade um conjunto de formações certificadas nesta área".

"O IPCB tem seguido uma política de parceria ativa com os líderes mundiais nas tecnologias da informação e comunicação, com o objetivo de dotar os seus alunos com as competências e conhecimentos emergentes alinhados com as necessidades das empresas", refere.

Esta parceria com a empresa, líder mundial em soluções de computação em nuvem, junta-se às parcerias já existentes na instituição, com empresas da área, e que deram origem às Academias Cisco, Palo Alto e Microsoft, todas em funcionamento no IPCB.