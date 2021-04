Ex-autarca condenado concorre sozinho em Castelo Branco

Célia Domingues Hoje às 07:17 Facebook

Luís Correia foi julgado por celebrar contratos públicos com a empresa do pai. PS apoia primo do candidato.

Sustentado em "inúmeros incentivos e manifestações de apoio da sociedade civil", Luís Correia, ex-autarca do PS que perdeu os dois últimos anos de mandato por sentença do Tribunal Constitucional, depois de ter sido alvo de três decisões condenatórias, é candidato à Câmara de Castelo Branco.

Em comunicado, Luís Correia, que já entregou o cartão de militante do PS no início da semana, avança como independente numa candidatura que assegura "não ser contra ninguém". O ex-autarca diz encabeçar uma lista "aberta, que conta com todos", embora não avance com nenhum nome.

"Não somos só nós que vemos trabalho. O reconhecimento é internacional", diz, lembrando "vários prémios com que o concelho tem sido galardoado".

Luís Correia perdeu o mandato em 2020, tendo recorrido ao Constitucional, que não alterou o acórdão da 1.ª instância (perda de mandato por dois anos, mas não o impede de voltar a ser candidato). Em causa estavam contratos públicos celebrados entre o município e três empresários, incluindo o pai.

"Sei que continuarei a ser alvo de ataques e tentativas de condicionamento, como até agora, mas este não podia ser o motivo para virar as costas a Castelo Branco", afirma. Há 20 anos que o PS é o partido mais votado nas autárquicas de Castelo Branco. O partido conquistou o concelho ao PSD com Joaquim Morão, tendo Luís Correia sido seu vice-presidente. Em 2013 e devido à limitação de mandatos, Morão saiu e apoiou Correia.

A direção nacional impôs, com a concordância da concelhia e da distrital do PS, para estas autárquicas Leopoldo Rodrigues, presidente da Junta da cidade e primo de Luís Correia. Recorde-se que o PS diz não apoiar autarcas ou candidatos com processos judiciais. Essa foi, pois, a questão de princípio da escolha, segundo Luís Patrão, da direção nacional.

Inconformado e com um processo de recurso do Ministério Público para o Tribunal da Relação de Coimbra (foi absolvido de prevaricação em coautoria com dois empresários, um deles o pai, no mesmo processo julgado no Tribunal Fiscal e Administrativo), Luís Correia quer voltar a ser avaliado pelo eleitorado.

PEDRÓGÃO GRANDE

Valdemar Alves nas mãos da direção nacional

O nome de Valdemar Alves, presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, foi chumbado pela Comissão Política Distrital do Partido Socialista, como cabeça de lista às autárquicas. A escolha do candidato está agora nas mãos da direção nacional. Até ao fecho desta edição, não foi possível obter uma reação do autarca de Pedrógão Grande, que é arguido em vários processos judiciais.