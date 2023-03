Famílias e lojistas respiram de alívio com a nova vida da Dielmar

Lídia Barata Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Incerteza vivida há um ano deu lugar a um período de acalmia em Alcains. Além dos empregos diretos que cria, fábrica é forte dinamizadora da economia local.

"A Dielmar é um pulmão de empregabilidade na vila". A afirmação é da presidente da Junta de Freguesia de Alcains, no concelho de Castelo Branco que, um ano depois da aquisição da insolvente pelo Grupo Valérius, afirma que "o medo passou".

Milena Santos recorda que "os trabalhadores que quiseram ficar continuam, outros aproveitaram para mudar de vida, mas o importante é que a empresa continua a crescer e a Valérius prossegue com o investimento". A autarca reconhece que "são as empresas que trazem as pessoas para a vila" e "houve receio que isso se perdesse". Até porque "há famílias inteiras que já trabalhavam e continuam a trabalhar na Dielmar, sendo esta a sua única fonte de rendimento".