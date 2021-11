Grupo de Barcelos faz proposta para compra da Dielmar

Célia Domingues Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Grupo Valerius, de Barcelos, apresentou esta quarta-feira à tarde uma proposta de 250 mil euros para a compra da Dielmar, empresa em processo de falência desde agosto com 247 trabalhadores em Alcains, Castelo Branco.

Na quarta Assembleia de Credores e sem propostas formais para a viabilização desta unidade do setor têxtil, foi aprovado o seu encerramento.

Abre-se assim outro cenário que o grupo do norte do pais apresentou: recuperar a marca Dielmar e mais duas associadas, empregar 200 pessoas que estarão no Fundo de Desemprego e integrá-las num processo de formação teórica e técnica. "Será um processo de curto prazo", adiantou na assembleia o chefe de operações da Valerius, Nuno Marques. A reabertura poderá acontecer nos primeiros meses do ano. A idoneidade do grupo que já recuperou marcas como a Triumph foi destacada.

O juiz deu cinco dias para os credores se pronunciarem: ou aceitam esta proposta da Valerius ou a Dielmar é vendida em parcelas. Os trabalhadores votaram pelo encerramento e pela reabertura da Dielmar pela Valerius . Os maiores credores, a banca, vai pronunciar-se por escrito.

Um ou outro cenário fica longe de cobrir o passivo da Dielmar, fixado em 17 milhões de euros.