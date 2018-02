Aldeia portuguesa chora morte de pai e filho num acidente de mota em Andorra

Francisco Pedro Hoje às 21:27 Facebook

A aldeia de Cebolais de Baixo, no concelho de Castelo Branco, viveu um dia de dor e consternação com a realização do funeral dos dois emigrantes portugueses, pai e filho, que morreram num acidente de moto, na noite da passada quarta-feira, em Andorra la Vella.

Numa mensagem publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou as suas condolências à viúva de Luís Filipe Gonçalves, 45 anos, e mãe de Cláudio Miguel Silva, 16 anos, e manifestou-se solidário com a comunidade portuguesa em Andorra, que viveu de perto a tragédia, e que tem prestado homenagem aos dois emigrantes, colocando flores, velas e mensagens no local do acidente.

"O Presidente da República apresenta as suas condolências à viúva e mãe pelo falecimento do seu marido e do seu filho, vítimas de um trágico acidente de viação em Andorra", e "estende a sua solidariedade aos restantes familiares dos dois compatriotas, naturais de Castelo Branco, neste momento difícil, e também a toda a comunidade portuguesa em Andorra. Uma grande família unida na alegria, como testemunhou na visita efetuada em setembro último, e na tristeza, como agora acontece", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa.

O acidente que causou a morte aos dois emigrantes ocorreu na avenida Salou, em Santa Coloma. Segundo informações veiculadas pelo Diário de Andorra, Luís Gonçalves terá perdido o controlo da moto após "tocar" num carro enquanto fazia uma ultrapassagem, e foi embater violentamente contra uma árvore.

Ferido em estado grave, foi transportado ao Hospital Nossa Senhora de Meritxell, onde viria a falecer na madrugada de quinta-feira. Já o filho foi submetido a manobras de reanimação no local do acidente, mas sem sucesso. O jovem integrava várias equipas de futebol em Andorra e a Federação de Futebol do Principado transmitiu as suas condolências à família pelas redes sociais.