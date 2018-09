Hoje às 18:39 Facebook

É com vinhos, queijo de ovelha e enchidos que a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIBB) vai representar a região em Paris, na Festa das Vindimas de Montmartre, de 12 a 14 de outubro, na qual Portugal participa pelo segundo ano consecutivo.

A CIBB terá a companhia do município de Reguengos de Monsaraz e da Comunidade Intermunicipal do Tâmega, que juntarão produtos semelhantes, com destaque para o leitão bísaro, o pão-de-ló, o mel e o vinho verde.

