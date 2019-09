Castelo Branco tem uma escola para ensinar a ser pastor

Madalena Ferreira Hoje às 10:33 Facebook

É já no próximo dia 23 que abre a primeira escola de pastores da região Centro, com quase 120 alunos.

O projeto é financiado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC) e tem o apoio das comunidades intermunicipais Dão-Lafões, Coimbra, Castelo Branco e Beiras e Serra da Estrela e dos politécnicos de Castelo Branco e Viseu.

A três semanas da abertura do ano letivo, o entusiasmo toma conta de uma das alunas, que já completou 50 anos. "Acho que é uma ideia formidável, porque o pastoreio não se resume a levar os animais a pastar", explicou Maria Manuela Martins, enquanto amanhava as 140 cabras que tem na Quinta da Filhadeira, no Fundão.