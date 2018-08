Chamas mobilizam meios no distrito de Castelo Branco

João Pedro Campos Hoje às 16:24 Facebook

Dois incêndios, no Fundão e em Vila Velha de Ródão, começaram na tarde desta sexta-feira e estão a mobilizar mais de 100 Bombeiros e três meios aéreos.

Na localidade de Soalheira, no Fundão, um incêndio em mato tem no combate 53 elementos, com 13 carros e um meio aéreo.

Pelas 15.50 horas, começou em Vila Velha de Ródão um fogo que está a mobilizar dois meios aéreos, com 57 Bombeiros e nove veículos terrestres.

Nesta sexta-feira houve também um reacendimento em Alfândega da Fé, já em resolução, e fogos em Monforte (Portalegre) e Arouca, todos já dominados.