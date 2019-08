Escola de pastores da já tem 58 candidatos e arranca em setembro

Hoje às 17:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A escola de pastores, um projeto-piloto integrado no Programa de Valorização da Fileira dos Queijos da Região Centro, arranca no dia 23 de setembro e conta, até ao momento, com 58 candidatos inscritos.

Em comunicado, a Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) explica que a escola de pastores pretende cativar empreendedores que queiram dedicar-se à atividade da pastorícia, cujo objetivo principal é contribuir para o reforço e rejuvenescimento da atividade.

Este projeto-piloto está inserido no Programa de Valorização da Fileira dos Queijos da Região Centro, que inclui um investimento total de 2,7 milhões de euros e que é liderado pela InovCluster.

"É para nós fundamental que as sinergias que se estão a criar em torno deste setor sejam as melhores. Só desta forma será possível valorizar e fazer perdurar no tempo uma atividade que reflete parte relevante da identidade patrimonial, histórica e económica da Região Centro", explica a presidente da InovCluster, Cláudia Domingues.

As aulas realizam-se nas Escolas Superiores Agrárias de Castelo Branco e Viseu e em explorações agropecuárias dos concelhos de Castelo Branco, Fundão, Penela, Oliveira do Hospital, Gouveia e Viseu, podendo também vir a contemplar outros concelhos.

O curso tem a duração de quatro meses e um número total de 560 horas de formação, prevendo-se que termine em janeiro de 2020.

O período de inscrições está aberto até 23 de agosto.

Quem frequentar a formação com sucesso, no final, tem a oportunidade de se candidatar ao "Vale Pastor", um prémio monetário no valor de 5.000 euros.

O Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro iniciou-se em 01 de janeiro, envolve um investimento total de 2,7 milhões de euros, sendo que 2,3 milhões correspondem ao Programa de Valorização da Fileira do Queijo da região Centro, financiado em 85% pelo Centro 2020, e 428 mil euros dizem respeito à iniciativa Rota Turística e Gastronómica Queijos da Região Centro, financiada em 65% através do Valorizar.

Na totalidade, o projeto envolve um total de 14 entidades da região Centro, das quais quatro comunidades intermunicipais (Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões), cinco associações do setor, dois institutos politécnicos (Castelo Branco e Viseu) e o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior.

A iniciativa abrange a produção de queijos de Denominação de Origem Protegida (DOP) da Serra da Estrela, da Beira Baixa e do Rabaçal.