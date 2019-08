GNR recupera cão de dois meses abandonado em Castelo Branco

Hoje às 16:16 Facebook

Um homem de 26 anos foi identificado pela GNR de Castelo Branco pela prática do crime de abandono de animal de companhia, depois de ter sido encontrado um cão com cerca de dois meses abandonado na rua.

O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Castelo Branco, identificou o homem no dia 31 de julho, refere em comunicado.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares avistaram um cão, com cerca de 2 meses, a deambular sozinho pela via, aparentemente desorientado com evidentes sinais de subnutrição e de desidratação", pode ler-se no texto da GNR.

"Atendendo à situação débil do animal e ao risco evidente de atropelamento, tornou-se necessária a sua recolha imediata". Os militares procederam à leitura do "microchip" para obter informações sobre o detentor do cão.

O animal foi entregue no Centro de Recolha Municipal de Castelo Branco, "sendo-lhe proporcionado os necessários cuidados veterinários e sanitários" e está "disponível para uma adoção responsável".

"O suspeito foi identificado, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Castelo Branco", lê-se ainda no comunicado.